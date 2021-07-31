東京奧運羽球男雙決賽，台灣的「黃金男雙」李洋、王齊麟，今晚擊敗大陸拿下金牌；副總統賴清德今晚在臉書表示，金牌 「in 」台灣！台灣羽球第一金！恭喜「聖筊兄弟」 李洋、王齊麟。

賴清德指出，今天比賽一開場，還在適應金牌戰的節奏，調整作戰步伐，落後三分之後，立刻回穩，展現王者霸氣，在高強度的比賽節奏下，拿下第一局。

他說，第二局開始一路領先，李洋的下壓重球、王齊麟的滴水不漏，順利拿下冠軍！創下奧運羽球男子雙人傳奇，為台灣再添一金！

他指出，今天還有「羽球一姐」戴資穎 的比賽，小戴的球風不只犀利更有創意，今天對壘印度第一選手辛度，運用高低拍和對角處理製造辛度的失誤，時快時慢的時間差擊球，攻守變奏的行雲流水，以直落二順利晉級冠軍戰。

他表示，另外他也要給「羽球一哥」周天成、「亞洲最速男」楊俊瀚、「舉重好手」陳柏任最大的掌聲，「你們都是台灣最閃亮的明星」！