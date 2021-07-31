好市多買大熱狗現在都附送醬料包，讓不少人驚喜大讚「大家心聲官方聽到了」、「想到婆媽沒辦法幹配料就很爽」。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多深受民眾喜愛，熱食區也是不少人的最愛，一名女網友表示，今天去好市多買大熱狗，發現竟然都有附上醬料包、碎洋蔥和酸黃瓜，直呼「揪甘心」，網友看到也讚翻「好市多終於聽到大家心聲了」。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文表示，今天自己去南屯店買熱狗，意外發現竟然有附送醬料包、碎洋蔥和酸黃瓜，實在很開心，不然原本只有單調的熱狗跟麵包真的買不下去，差點就要變心去買牛肉捲。

不少網友也大讚：「等這一刻很久了」、「酸黃瓜真的是精華所在」、「沒有酸黃瓜完全吃不下去」、「我上禮拜買還沒有耶，太爽了吧」、「好市多終於聽到大家心聲」、「沒有醬真的買不下去」、「看到很多大嬸不能偷洋蔥就是爽」、「終於，韓國都實施好久了」、「聽說沒醬料的日子熱狗銷售量大減」。

但也有人抱怨：「感覺這樣不太環保」、「現在熱狗早就變質了，鹹又不好吃」。