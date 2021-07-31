奇美博物館8／1休館公告 22:072021/07/31 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 奇美博物館明天休館一天。(圖／奇美博物館提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因西南氣流造成強降雨影響，台南市政府晚間9點宣布明天（8／1）停班停課，為顧及民眾安全，奇美博物館也宣布8／1(日)全日休館。 奇美博物館V＆A重量級特展 今魔幻登場 陸赴美上市潮告終 美證監會：陸企在美IPO需中國政府同意 #奇美博物館 #休館 #西南氣流 #強降雨 #影響 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄水利局接獲29件積淹水災情通報 17件已退水 15:072021/07/31 生活 西南氣流移入 台中明三級開設整備防大雨 19:392021/07/31 生活 防劇烈降雨 台南備妥22萬個砂包 04:102021/07/31 地方新聞 入夜雨彈持續炸 台南市府籲嚴防密集強降雨 16:022021/07/31 生活 雨彈狂襲 陽金公路積淹水達半個輪胎 14:582021/07/31 生活 屏東豪雨不斷民眾堆沙包防淹水 住戶無奈：逢雨必淹 19:182021/07/31 生活 西南氣流豪雨強灌 台南上午5區12處淹水 15:142021/07/31 生活 健康有術》誠美材董事長 何昭陽靠游泳紓壓 一游就是30多年 14:212021/07/31 專題周報 強降雨影響疫情觀測指標 侯友宜：會持續觀察 16:002021/07/31 生活 陸媒批美對中又搞猛烈攻擊 美證監暫停中企IPO申請 10:062021/07/31 兩岸 入夜雨勢更強 防大規模致災性降雨 11縣市豪大雨警戒 20:312021/07/31 生活 生活熱門新聞 人口數差不多 台灣奧運金牌卻輸這國9倍 關鍵差異曝 - 生活 一開冷氣就聞到臭酸味 屋主崩潰求助 內行人揭禍首 - 生活 最棒父親節禮物！「麟洋配」摘金 父大讚兒子讓世界看見台灣 - 生活 打疫苗也擋不住Delta！美國單日增15萬例 陳時中驚：我以為看錯 - 生活 賀「麟洋配」東奧奪金 家樂福金門店「真爽」直接用送的！ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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