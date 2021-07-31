金門縣長楊鎮浯與李洋的伯父李開陣（右）、立委陳玉珍（左）開心慶賀李洋拿金牌。（縣府提供）

「我金門人，我驕傲!」老家在戰地金門古寧頭北山的李洋與搭檔王齊麟過關斬將，拿到台灣羽球在奧運的首面獎牌，而且還是閃亮奪目的金牌，讓鄉親開心的以「金門之光」相稱。

李洋念國小時就在熱愛羽球運動的父親李峻淯啟蒙下，每天與妹妹李芷蓁在金門人最熟悉的中和圓通寺練打，當同年齡的小朋友放假到處玩時，陪伴他們的永遠只有飛來飛去的羽球。國小5年級時，兄妹2人還轉學到羽球發展重點學校北市社子國小，每日早上由雙親輪流載他們上學，辛苦的背後正是球技增進和心理素質的養成。

但是這位在今年奧運大放光彩，之前即曾拿下2016越南羽球大獎賽男子雙打冠軍、莫斯科世界大學羽球錦標賽團體冠軍及男子雙打亞軍與男女混合雙打冠軍、荷蘭羽球大獎賽男子雙打冠軍、澳門羽球黃金大獎男子雙打冠軍，戰果輝煌的羽球明星，其實一路走來，也是顛簸崎嶇。

小學5年級才加入社子國小校隊的李洋，因起步晚成績不理想，還曾一度想放棄羽球。國中時也是經過幾番波折，始進入羽球名校中山國中，也就在國中最後一次全中運獲得第7名的成績，讓他開心告訴自己：「我可以的!」

李洋愈打愈有信心，升上基隆高中後接受大量重量和多種球類訓練，讓他的體能和反應力驟增。但在強勁對手角逐下，卻一直無法進入甲組球隊，而且在他準備升高3那一年左腳踵骨斷裂，整整半年無法正常訓練，看著別人不停進步，內心承受許多壓力。

靠著不怕苦、不怕難的戰地基因，他在腳傷痊癒後，總是一個人加強自主訓練，透過不斷的實戰累積戰力，最後以男雙第1名成績取得甲組球員的資格，並與甲組球團簽約延續羽球生涯。2016年越南公開賽，李洋和搭檔李哲輝擊敗頭號種子的馬來西亞組合古健傑／陳文宏，奪得職業生涯首座國際賽冠軍，讓他在興奮之餘也有更多的自信。

李洋與同為羽球好手的胞妹李芷蓁在2020全國羽球排名賽中，以絕佳的默契聯手拍下混雙冠軍，一流身手的兄妹檔打出一片天，2人還相約一起進軍奧運為國爭光，成為羽球界廣為流傳和期待的美事。

26歲的李洋熱愛金門故鄉，2019年在父親的帶領下拜會楊鎮浯縣長，還特地捐出金門酒廠和金門縣政府提供的贊助金新台幣30萬元，並與金門體育會簽約設立李洋基金優秀運動選手培訓獎勵金，作為家鄉培育羽球後進之用。

這顆在國內羽球界早已閃閃發亮的星星，這次在全球矚目的東奧再大放異彩，讓世界看到台灣，也讓國人再看見金門。