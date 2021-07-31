距離2024年總統大選還有2年多的時間，其中國民黨以新北市長侯友宜最被看好，外界關心侯友宜是否會直攻2024總統大選？國民黨立委洪孟楷表示，侯友宜還是要先把2022連任這個目標處理好，因為連任重於一切。

侯友宜因防疫的表現，最近他在多項民調，滿意度、支持度幾乎都居冠；副市長劉和然近日麻辣發言頻頻批評蔡政府的防疫政策，漸漸躍上媒體版面，有外界解讀是侯友宜正在培養劉和然接班，好讓他在2022年的選擇上有更多路可以走。

洪孟楷接受香港媒體《中評社》專訪時表示，據他的了解，侯友宜現在並沒有思考2024總統大選的規畫和走向，畢竟2024真的離太遠。而侯友宜很多規畫，都是以10年為一個願景藍圖，所以如果沒有連任，就沒有辦法完成這些藍圖，所以對侯友宜來講，2022新北市長的連任，一定重於一切。所以他不認為侯友宜現在有思考除了2022之外的規畫跟走向，而在市府團隊中，也看不出來有所謂的接班不接班的問題。

洪孟楷指出，因為現在還是疫情期間，地方上針對2024的討論其實非常少，新北還是有很多難關，加上2022這局一定要守住。現在除了要把執政的新北、台中穩住，並把台北市、桃園市拿回來，高雄和台南則要找出合適的參戰人選，即便贏的機率不高也要一拚，這些才是要優先考量的。