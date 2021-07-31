一名人妻小蓉（化名）不停與已婚的男姓好友阿穎（化名）互傳曖昧訊息，引起阿穎老婆強烈不滿，致電談判並要她負擔電話費；而小蓉反控阿穎老婆恐嚇，案經審理，依恐嚇罪遭判拘役45日，且需另付起40萬精神撫慰金。

判決書指出，小蓉與阿穎不顧已婚身分，多次私下互傳曖昧的簡訊，經阿穎老婆發現，要求小蓉別再與丈夫聯絡，並多次打電話談判未果。阿穎老婆氣不過，便向小蓉傳訊，「聽說妳很有錢，妳先生還給了妳100萬！我先生9/7晚上為了送麥當勞給妳吃…我剛收到罰單900！4、5月份我瞎了眼把妳當朋友…體諒妳沒有在上班電話盡量我打給妳…妳繳太多錢…原來我多想了」，並向小蓉討取共計5367元的電話費與精神撫慰金10萬元。

最後兩人在談判下，小蓉向阿穎老婆支付了3萬5367元了事，此後仍繼續與阿穎聯絡，阿穎老婆知悉後氣炸，傳訊給小蓉，「我依然會繼續找你…社區…公司…國小」、「你再躲…我一定告垮你…順便讓你上臉書社團」。小蓉不甘被阿穎老婆恐嚇，便報警向其提告恐嚇罪並附帶民事賠償。

刑事部分，案經上訴，高等法院維持原判，依恐嚇罪判阿穎老婆拘役45日定讞；民事部分，士林地院法官判定，縱使小蓉侵犯了阿穎老婆的配偶權，應以法律應對，而非以脅迫方式，判定其造成小蓉精神上痛苦，要賠40萬元為合理。可上訴。