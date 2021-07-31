美股自疫情爆發以來觸底反彈，四大指數一路飆漲屢創新高，此次Q2美股企業財報季備受關注，投資人寄望藉財報激勵股市，但美國銀行分析師蘇特梅爾示警，根據歷史數據看來，8月恐將是股市多頭的一個拐點，可能會有空方賣壓的湧進。

《巴隆周刊》報導，蘇特梅爾在報告中指出，根據自1928年以來數據顯示，8月是1年中最關鍵的月份，標普500指數在8月至10月之間的平均報酬率為0.03%，為1年中表現最差的3個月份，同樣也是波動最為劇烈的月份。

報告中提到，從歷史上來看，8月是1年中最有可能轉跌的月份，標普500指數7月的平均報酬率為1.58%，上漲占比為59.1%，而9月的平均報酬率為1.03%，僅45%的占比；而今年7月的表現優於均值，標普500指數漲2.27%，連續6個月的漲幅，也是自2018年9月以來最長的連續上漲，漲幅累計為18.34%。

但從歷史上來看，8月的標普500指數平均報酬率僅0.7%，當月上漲占比為58.1%，常被視為轉跌的一個月份，此外，8至10月亦是急劇波動的3個月份。

此外，美國聯準會（Fed）就購債規模一事，表示暫不會進行調整，縮減購債的前提是要實現美國充分就業，也就是說若就業數據強勁，將促使Fed縮減購債，而經濟學家大多預期非農就業數據人數約落在90萬人左右，但傑富瑞（Jefferies）公司經濟學家預估8月非農友可能將高於100萬人，甚至是達到120萬人，換言之，強勁的就業數據將推動Fed執行縮減購債的腳步近了。