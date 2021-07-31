「世界球后」戴資穎31日對上來自印度的普薩拉·文卡塔·辛度（Pusarla Venkata Sindhu），以21：18、21：12直落二擊敗對手，挺進金牌戰，之後將對上中國好手陳雨菲。戴資穎賽後也發出感謝文，希望明天最後一場比賽，大家可以繼續為她吶喊加油。

戴資穎PO文表示，「謝謝你們陪我走到最後，可以站上夢想中的頒獎台，明天最後一場，交給你們為我吶喊了，謝謝你們這幾天的打氣加油，我明天也會繼續努力。」

貼文才曝光不久，立刻吸引網友按讚留言，「加油！」、「我們不貪心，要拿男雙女單金牌就好」、「小戴加油，我相信妳可以站上最高位置，妳也會相信自己的」、「小戴最強，金牌必定屬於妳！」「妳！！！！超！！！棒！！！」

戴資穎和陳雨菲生涯曾交手18次，戴資穎拿下15勝3負，佔有優勢，但戴資穎不敢掉以輕心，今日賽後表示「她的後場出手變化多端，肯定會非常困難（比賽），明天勢必要非常穩定。」從預賽戰到現在，戴資穎都相當專注於比賽，但偶爾還是會出現小亂流，「像昨天還是有點狀況，今天好一點，希望明天也能夠把這部分調整到好一點。」

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