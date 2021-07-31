東京奧運羽球男子雙打今（31日）我國選手王齊麟與李洋，對戰大陸組合劉雨辰、李俊慧，以21：18拿下首局，第2局以21：12擊敗對手，獲得本屆奧運男子羽球雙打金牌，為台灣拿下男子羽球雙打首金，再次振奮國人的信心。

藝人LuLu今（31日）在社群臉書上開心地寫下：「金牌！站起來鼓掌，謝謝兩位！」氣象主播王淑麗也發文恭喜兩位：「感謝你們兩位為台灣寫下這一頁輝煌歷史！李洋、王齊麟好樣的！」再為我國拿下1面金牌，演藝圈許多藝人朋友，看完這一場比賽都感動落淚。

羽球選手李洋在比賽前，在社群臉書發文：「今晚7點30分的比賽，我們一定會珍惜這次東京奧運會上最後一場球，享受在奧運賽場上發揮的機會，謝謝大家陪著我們走到最後，請大家再次為我們麟洋加油！」他讓大家看見麟洋配奮戰的態度，讓大家看見台灣人的精神。

「麟洋配」直落二勝對手，讓世界看見台灣。（圖/季志翔 攝）

羽球選手王齊麟今（31日）在臉書上開心分享，拿下奧運金牌的感言：「請大家告訴我！這是真的嗎？我們麟洋讓世界看見台灣了，我們麟洋真的做到了！再次向全世界大聲的自我介紹，我是台灣羽球選手王齊麟。」許多台灣民眾都為他們的表現，感到相當驕傲，並以身為台灣人為榮。