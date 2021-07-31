台灣代表選手在本屆東奧賽場上表現優異，截至目前，共斬獲2金2銀3銅成績，其中包含31日「麟洋配」替台灣抱回首面男子雙人羽球金牌。但有網友指出，台灣和澳洲的人口數相近，但這屆雙方的奧運金牌數卻差了9倍，引起熱烈討論。很多人認為，這跟澳洲的運動風氣有關。

原PO在PTT上表示，截至30日前，台灣在東京奧運排行榜上累積獎牌數為「1金2銀3銅」，而澳洲則是「9金2銀11銅」。他查了雙方人口數發現，澳洲人口數為2574萬，台灣人口2352萬，只比台灣多200萬人，金牌數卻是台灣的9倍，「為什麼澳洲人運動這麼強啊？」

網友紛紛留言推測，「台灣人種天生劣勢」、「文化價值觀問題」、「比人口還要看基因才有意義」、「那怎麼不問印度，他們獎牌應該要前三啊」、「澳洲在五種運動項目牌，台灣也是五種」。但其中，更多人認為雙方關鍵差異在於運動風氣，「澳洲運動真的很盛行」、「澳洲人運動的時間等同台灣人鍵盤時間」、「澳洲的運動風氣，你去過一趟會嘆為觀止」。

一位網友回文指出，澳洲運動發展好不外乎「營養充足加上運動風氣鼎盛」，他提到，澳洲的農業畜牧業都非常發達，而且肉類奶類蔬果都非常便宜，相較於台灣以大量澱粉為主的飲食習慣，澳洲人在肌肉養成上更有優勢。另外，澳洲人多習慣往戶外走、運動，而不是宅在家打遊戲一整天。「雖然澳洲人口不多，但是人人都在運動，跟在台灣『運動是少數人的事』的心態，是完全不一樣的。」