台北市長柯文哲回應特權疫苗事件，表示不會公開好心肝名單。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

台北市政府不當配發新冠疫苗給「好心肝診所」及「小禾馨診所」，引發特權爭議，日前公布調查報告顯示，民進黨立委高嘉瑜11天內有8天傳訊息為禾馨診所索取。同時，根據一份網路民調顯示，大部分網友認為高嘉瑜此舉是施壓，且她的問題最大，除了高嘉瑜的部分，網友們也認為北市府也應該把好心肝診所的爭議解釋清楚。

網路媒體《Nownews》以「高嘉瑜自清並未向北市府施壓索討疫苗，您認同嗎？」為題，進行網路投票，投票時間為7月30日至8月1日，並詢問網友，認為高嘉瑜協助禾馨診所向北市府索討疫苗，這是施壓還是轉達陳情？截至31日晚間11點，結果顯示，參與投票的網友中，有77.63%認為「這是施壓，利用立委職權關說就是不對」，有19.94%認為「不是，這是單純的選民服務，只是幫忙轉達意見」，另外有2.43%網友沒表示明確意見。

對於高嘉瑜指控北市府沒有說明清楚好心肝診所的爭議的部分，「不認同，立委施壓就是不對」的網友有65.08%，「認同，北市府只是在轉移焦點」的網友則有29.76%，另外有5.16%網友沒表示明確意見。

該投票也問網友，認為在特權疫苗的風波中，誰的問題最大？50.4%網友認為高嘉瑜，認為是柯文哲的有19.94%，覺得是好心肝診所的有12.65%，覺得是禾馨診所6.28%，有4.55%網友認為是北市衛生局長黃世傑，另外有6.17%網友沒表示明確意見。

此外，除了高嘉瑜和禾馨的部分，北市府是否應該說明清楚好心肝診所的爭議，認為「應該，一切都要公開透明」的有86.34%，認為「不需要，高嘉瑜才是問題所在」的有11.44%，另外有2.23%網友沒表示明意見。