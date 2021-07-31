台灣羽球「新黃金男雙」李洋／王齊麟7月31日晚間以21比18、21比12拍落中國大陸組合劉雨辰／李俊慧，不但奪得台灣在奧運羽球的首面金牌，更幫助中華隊本屆東京奧運累積2金2銀3銅，創下我國歷屆奧運最佳成績，賽後兩人用「不可思議」形容這次奧運之旅。

東京奧運賽前抽籤，「麟洋配」就和印尼世界第1組合蘇卡穆約／吉德翁同組，李洋還笑稱兩人沒積陰德才抽到「籤王」，來到東京後，兩人小組賽第1場就飲恨預料要先抓下的印度組合而陷入低潮，不過「關關難過關關過」，晉級路上李洋、王齊麟一直笑說是「置之死地而後生」，奪金後兩人說：「真的很不可思議！畢竟當初第1場就輸了，也從小組賽出線困難情況下走出來，幸虧有搭檔互相扶持、鼓勵彼此，才能收穫這面金牌。」

李洋、王齊麟除了感謝彼此成為場上的力量，也感謝當初學長陳宏麟讓出位置，交給他們兩人搭配，如今陳宏麟坐在場邊指導，幫忙提醒兩人場上問題，是「麟洋配」成功的另一個助力。

搭配短短兩年就首闖奧運並摘金，李洋、王齊麟強調接下來仍要繼續放低姿態、做好身為選手的本份，繼續維持初心去面對接下來的挑戰。