《新京報》7月31日晚間快訊，據北京市公安局朝陽分局官方微博消息，針對網路舉報的「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係」等有關情況，經警方調查，吳某凡（男，30歲，加拿大籍）因涉嫌強姦罪，目前已被北京朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步開展。

北京警方於7月22日證實，加拿大籍華裔男星吳亦凡，日前遭大陸網紅都美竹踢爆誘騙未成年女、劈腿多女，他雖多次發聲明反駁仍止不火，據當天公布調查內容中，明確指出吳亦凡和都美竹發生有性關係，且一直透過微信聯繫，並非男方所稱「只見一面」，當時已遭公安留置，依《刑事訴訟法》予以刑事拘留。

大陸公安「平安北京」朝陽微博7月22日指出，吳亦凡的執行經紀人去年12月5日以挑選MV女主角面試為由，約都美竹到吳家聚會，10餘人玩桌 遊並飲酒，最後都美竹留宿吳亦凡家，兩人發生性關係，之後兩人互加微信，同月8日吳亦凡轉帳都美竹3.2萬元(人民幣，下同，約13萬台幣)，此後直到2021年4月兩人均持續保持微信聯繫。

公安調查後，發現該筆匯款是劉某策畫的敲詐行為，他冒用都美竹之名，與吳亦凡團隊的任用律師，輪流向都美竹與吳亦凡團隊敲詐，最終獲利18萬元，該人已被朝陽公安分局依法刑事拘留。

據悉，吳亦凡出身的韓團「EXO」，2012年出道時有12人，除吳亦凡外還有鹿含、黃子韜、張藝興共4位大陸籍成員，但在該團2014年5月即將舉辦首場大型演唱會前夕，吳亦凡竟鬧失蹤並向法院提出合約無效訴訟，同年10月鹿含以同樣方式離開，隔年8月黃子韜則以腳傷為由退團，張藝興雖未離團，但也已鮮少回韓參與團體活動。

據指出，原本人氣已經相當高的4人，回大陸發展後上遍各大綜藝節目，也參演電視劇和電影，微博粉絲數皆破5000萬，晉升「流量小生」行列。但4人雖被視為是票房保證，卻都幾乎沒有拿得出手的作品，演技、唱功都遭到不少批評。