東京奧運羽球男雙決賽，台灣的「黃金男雙」李洋、王齊麟，今晚擊敗大陸拿下金牌；蔡英文總統在臉書透露，「剛剛我忍不住打去東京」，跟李洋、王齊麟說，「今晚，全台灣都在看你們比賽，都為你們瘋狂」！

蔡總統晚上在臉書表示，「剛剛我忍不住打去東京」，和 「台灣聖筊」通上電話，「我替大家告訴齊麟和李洋⋯⋯今晚，全台灣都在看你們比賽，都為你們瘋狂」。

蔡總統表示，「李洋／Lee Yang、王齊麟／Wang Chi Lin，謝謝你們！」