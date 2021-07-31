東京奧運羽球男雙決賽，台灣的「黃金男雙」李洋、王齊麟，今晚擊敗大陸拿下金牌；蔡英文總統在臉書透露，「剛剛我忍不住打去東京」，跟李洋、王齊麟說，「今晚，全台灣都在看你們比賽，都為你們瘋狂」！
蔡總統晚上在臉書表示，「剛剛我忍不住打去東京」，和 「台灣聖筊」通上電話，「我替大家告訴齊麟和李洋⋯⋯今晚，全台灣都在看你們比賽，都為你們瘋狂」。
蔡總統表示，「李洋／Lee Yang、王齊麟／Wang Chi Lin，謝謝你們！」
東京奧運羽球男雙決賽，台灣的「黃金男雙」李洋、王齊麟，今晚擊敗大陸拿下金牌；蔡英文總統在臉書透露，「剛剛我忍不住打去東京」，跟李洋、王齊麟說，「今晚，全台灣都在看你們比賽，都為你們瘋狂」！
蔡總統晚上在臉書表示，「剛剛我忍不住打去東京」，和 「台灣聖筊」通上電話，「我替大家告訴齊麟和李洋⋯⋯今晚，全台灣都在看你們比賽，都為你們瘋狂」。
蔡總統表示，「李洋／Lee Yang、王齊麟／Wang Chi Lin，謝謝你們！」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。