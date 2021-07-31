加拿大籍的大陸男藝人吳亦凡因多次誘姦年輕女性，目前已被北京市朝陽公安分局依法刑事拘留。銀幕下的他，頻繁約炮、和粉絲上床、誘騙未成年女性，淫亂的私生活日前被粉絲一一曝光，遭官方定性為「劣跡藝人」，永遠封殺。

事情是如何發生的？騰訊企鵝號「心理嚴選」發文稱，最初還要從一個名叫都美竹的女生講起。

一個月前，一位名叫都美竹的女性，請了寫手幫忙寫爆料文。文章稱，自己的好友被吳亦凡玩弄後，男方不負責，不聯繫，不承擔責任，遭受到冷暴力的女方因此患上憂鬱症。

當時這個消息並沒有引起多大的火花，反而讓都美竹被吳亦凡的粉絲狠狠攻擊，罵得狗血淋頭。但在都美竹的爆料後，至少有20多位年輕女孩響應這波「＃me too」運動，一錘接著一錘，出來控訴吳亦凡的所作所為。

「心理嚴選」整理吳亦凡睡遍女粉絲的套路：

1、吳亦凡同時和多個女孩交往；

2、利用女演員選角、見面會、給資源等理由和名義，物色年輕漂亮的女性，騙到飯店，其中涉及未成年人；

3、把女性灌酒灌到不省人事，實行誘姦；

4、答應給睡過的女性補償資源，例如讓她在影視作品中演出，但從來沒有兌現；

5、把不同女孩的照片放在酒局上，像商品一樣的挑選......

此事不光反應藝人的私德，還牽涉到法律問題。中國電視劇製作產業協會日前就公開點名吳亦凡，表示對劣跡藝人應採「零容忍」政策，不給失德藝人任何「冒頭」的機會，意味著吳亦凡將永遠被演藝圈封殺。

「心理嚴選」撰文稱，早在2016年，就有幾個女生曝出和吳亦凡的聊天記錄和床照，只是當時沒人相信女生說的話，加上專業公關公司的危機處理，讓吳亦凡從這場桃色風波中全身而退。

所有的齷齪隱藏在完美的面具下，直到今天，伴隨著一個又一個女生的指控，小鮮肉光鮮的外衣才終於被一層層剝開，露出底下劣跡斑斑的內心，荒誕到可怕。