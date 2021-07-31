國內疫情降至二級警戒不到一周，嘉義市出現首例確診病患，讓零確診破功，顯示疫苗施打的必要性。然而中央表示疫苗足夠，卻有縣市因數量不夠而暫停預約、甚至停打。根據一份最新的網路民調，詢問網友「您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎？」截至31日晚上11點，高達76.96％的網友不滿意居住縣市的疫苗施打率，僅有23.04％的網友表示滿意。

隨著各縣市施打疫苗作業展開，各縣市政府施打作業速度不一，仍持續傳出疫苗短缺情形。中央疫情指揮中心統計，疫苗接種人口涵蓋率32.82%、劑次人口比是34.44%。根據《Nownews》針對「您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎？」進行網路民調，截至31日晚上11點，高達76.96％的網友表示不滿意，23.04％的網友則表示滿意。

不滿意的網友表示，「希望政府可以正視並承認疫苗購買不足的事實，並積極改善。」、「別說第二劑，第一劑在哪都不知道，之後大概就是強制打國產疫苗。」、「選莫德納的變疫苗孤兒，那當初幹嘛開放登記？」、「第一劑現在都沒個影，怎麼可能滿意？」、「明明疫苗來台很多，我卻打不到。」、「年輕人打不到疫苗，每天冒著可能被感染的危險上班賺錢，這種沒有安全感的日子是百姓該過的生活嗎？」

滿意的網友則表示，「不用等很久。」、「預約打得到。」、「我家人都打完疫苗了，50歲以上。」、「地方效率不錯啊，是供應量問題。」、「我們的疫苗本就購買獲取不易。」