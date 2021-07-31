30歲大陸當紅男星吳亦凡，早前被19歲網紅都美竹發文踢爆酒局選妃、誘姦少女等混亂私生活，今(31日)深夜又有新進展，被北京公安局發文證實他因涉嫌強姦罪，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留。陸媒第一時間也前往詢問都美竹回應，而都美竹則回以3個淚崩表情符號，來表達她此刻激動心情。

都美竹曾在微博披露遭吳亦凡灌醉發生關係的過程，她說吳亦凡女經紀人以談工作簽約新人為由，約她見面，她赴約後才發現自己羊入虎口，已身處吳亦凡家中的酒局。她更表示在過程中不斷被灌酒，最終喝到不省人事，還是吳亦凡經紀人親自把她送進吳亦凡房間，都美竹也因此失去珍貴的處女身。

都美竹第一時間向陸媒回應3個落淚符號。(取自都美竹微博)

都美竹為了揭發吳亦凡惡行，壓力爆棚，甚至還被抹黑有性愛影片流出，讓她一度崩潰向外界喊話，表示可以說她炒作、說她想紅，怎麼說她都無所謂，她真的盡力了，希望不要再有涉世未深的女孩被騙感情和身體。

陸網瘋傳這張吳亦凡監獄劇照。（取自微博）

如今吳亦凡因涉嫌強姦罪，被公安局刑事拘提，據陸媒鳳凰網表示，都美竹第一時間回覆3個落淚表情符號，來表達自己難以言喻的心情，並感謝大家願意相信她。