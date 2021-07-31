日本防衛大臣岸信夫7月30日確認，為驗證海上自衛隊「出雲號」直升機護衛艦（DDH-183）在接受改裝後，是否會在起降F-35B匿蹤戰機時發生問題，預定在今年內進行實際測試，測試者可能是駐紮於日本的美國陸戰隊F-35B。

岸信夫7月30日在結束內閣會議後，於防衛省內召開記者會。有記者表示，先前傳出駐紮於山口縣岩國基地的美國陸戰隊F-35B，將於今年內登上「出雲號」進行起降訓練，詢問此消息是否屬實。

岸信夫回答，由於美軍擁有實際操作F-35B的經驗，為讓出雲級艦確實獲得相關能力，美軍的幫助是必要的；他也表示，防衛省確實預定讓完成第一階段改裝的「出雲號」，在今年內實際驗證F-35B起降能力，也正討論由美軍F-35B擔當測試重任，不過具體內容和時間還在規劃中。

由於日本航空自衛隊採購的F-35B預定要到2024年才會開始部署；加上駐防岩國基地的美國陸戰隊第121戰機攻擊中隊（VMFA-121），不僅在2012年成為該軍種第一個換裝F-35B的作戰中隊，2017年部署至岩國基地後，更成為第一個永久性前進部署的F-35B中隊，並已多次於美軍兩棲突擊艦上執行任務，因此確實十分適合擔任測試任務。

《夕刊富士》的新聞網站「zakzak」等媒體先前報導，「出雲號」已結束第一階段改裝工程，6月25日已自日本海事聯合造船（JMU）橫濱磯子造船廠返回母港橫須賀，可以看見後半段飛行甲板顏色明顯不同，代表已被耐熱防滑塗層所覆蓋，周圍的衛星天線等設備也已裝上隔熱板，飛行甲板左側則漆上連接前後端的黃色標線。下一階段改裝預定於2024年進行，會將艦艏自目前的梯形改為矩形，盡量增加F-35B的運用空間，艦艏右側的方陣近迫系統則可能遭到拆除，以免干擾飛行作業。