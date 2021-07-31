東京奧運男子羽球雙打「聖筊」組合王齊麟、李洋，在本屆賽事中超水準發揮，30日擊敗印尼傳奇組合進入決戰，今（31日）與大陸雙塔組合劉雨辰／李俊慧爭金，以直落二取得勝利，為中華隊奪得第二面金牌。據悉，李洋在3年前轉隊和王齊麟搭檔，只花了1年就從世界排名161衝上第7，但2人一開始也經歷許多摩擦。

據了解，李洋2018年與前搭檔李哲輝一起奪下亞運銅牌，同年底轉戰土地銀行，開始與國中同學王齊麟搭檔征戰；他先前受訪時坦言，當初轉隊後確實比較辛苦，也承受許多質疑的聲音，「只要一打不好，很快就會有人說『你們這組合也沒多好』」，雖然自己也辦法確定換搭擋會更好，但「對我來說就是賭人生。」

當初李洋決定和王齊麟合作，2人目標很一致，就是希望拚進東京奧運，合體前2個月氣勢如虹，連續拿下3座冠軍，後來就遇上低潮，直到8個月後才再度奪冠；王齊麟曾提到，雖然2人都了解彼此球路，但實際搭配起來仍有許多問題要解決，加上賽場瞬息萬變，所以他們一遇到狀況，就會馬上溝通。

雖然2人在賽場上默契十足，私下性格卻差很多，像是李洋的脾氣比較火爆，還有嚴重的起床氣，且晚上12點以前一定要就寢，常常因為小事就暴走；王齊麟的個性則比較隨興，空閒時喜歡打電動和唱歌，加上他喜歡開玩笑，有時看到李洋生氣，還會故意鬧對方玩，常因此惹怒李洋，但雙方都會彼此包容。

王齊麟回憶，國中二年級時，李洋轉學到自己的學校，第一次看到轉學生時，忍不住心想「奇怪，怎麼肥肥呆呆的，就憨憨的那種感覺」；李洋則說，王齊麟一下場打球就非常認真，讓他印象深刻。雙方感情維持10多年，早已是不可或缺的存在，王齊麟也開玩笑說，看著李洋會「心癢癢」，怕自己情不自禁親下去。

事實上，李洋在金門縣金寧鄉出生，剛開始是手球隊員，後來才改打羽球，由父親帶到中和圓通寺練習，小學五年級時為了更好的羽球訓練，還轉到北市社子國中，在國中時先後換過3間學校，最後才到北市中山國中與王齊麟同校，但他後來沒有晉升甲組，一度放棄羽球進入台北商業大學，到了大一下學期才重拾球拍。

至於王齊麟也是從小學就接觸羽球，自2011年起就常參加國際賽事並獲得名次，在2014年與現在教練陳宏麟搭配，屢在國際賽事中得名：2019年時，陳宏麟決定從國際賽事中退役，王齊麟轉至土地銀行羽球隊與李洋搭配，由於2人在10、11歲時就認識，對彼此球路都相當清楚，他曾坦言若是對手，我不喜歡他的球路，太厲害了！」

更多 CTWANT 報導