大陸男星吳亦凡爆出酒桌選妃、欺騙、誘姦未成年女性等性醜聞，男神人設一夕崩塌，儘管吳亦凡當時撂重話澄清，「如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄」，如今卻還是遭公安分局依法刑事拘留，讓網友忍不住虧他神預言。

網紅都美竹月初接連爆料，指他劈腿多名女性， 會用「酒桌選妃」的方式欺騙未成年少女上床，還常瞧不起其他藝人，甚至在發生關係時會告訴女生，「我的很大，妳忍一下」，而不僅都美竹，許多受害網紅也紛紛站出來作證，包括SNH48成員張丹三、網紅魏雨欣等。

吳亦凡也跳出來反擊，「之前沒有回應是因為不想干擾司法程式的推進，但沒想到我的沉默卻縱容了造謠者的變本加厲，我已忍無可忍！」強調自己只在聚會中見過都美竹，「從來沒有過什麼『選妃』！沒有，『誘姦』『迷奸』！沒有什麼『未成年』！如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！」

風波爆發後，已有16個國內外品牌和吳亦凡解約，粗估損失20億台幣，而經過警方調查，他因涉嫌強姦罪，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留，消息曝光後在微博掀起熱議，甚至有網友諷刺他「真是個說到做到的男人」。