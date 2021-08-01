7月國政民調日前公布，根據美麗島電子報所作調查，總統蔡英文的滿意度為49.6%、不滿意度為48.4%，已經脫離死亡交叉。資深媒體人尚毅夫被問到這波疫情後會不會影響民進黨的2022地方選舉、2024總統大選？他表示，人民的怨念有多高，對哪一個黨的怨念有多高，就會影響到整個選舉結果。當國外開始打第3劑疫苗，國內卻第2劑疫苗還沒打完，這可說是沒有比較沒有傷害。

尚毅夫30日在政論節目《新聞面對面》中表示，人民的怨念有多高，對哪一個黨的怨念有多高，就會影響到整個選舉結果，2018年不就是對民進黨執政的怨念導致國民黨大勝。

尚毅夫話鋒一轉指出，Delta病毒若再進來台灣，疫情一爆發，1劑疫苗守得住嗎？連以色列跟加拿大、美國都打兩劑，覆蓋率6成多，都不一定守得住。但台灣連第1劑最重要的到貨量，大家都存有問號的時候，當第2劑疫苗買了之後，疫苗到貨日程有沒有跟以前一樣是開放式，沒有到貨日程，或是疫苗公司只要說無法到貨的時候，你也不能追究責任，如果還是跟之前一樣是這樣的合約，會不會又回到我們購買第1劑疫苗的狀態。

尚毅夫指出，萬一Delta病毒進來台灣，疫情又起來，而國外開始打第3劑疫苗，國內第2劑疫苗卻還沒施打完。沒有比較沒有傷害，跟去年那個疫情相比，把每一個政府、每一個國外的政黨來跟台灣比，每一個都被罵。當大家都在施打疫苗的時候，換我們跟人家比，會不會是個傷害？人家的疫苗施打到什麼程度，我們則打到什麼程度，最後會部會變成一個傷害。