在新冠肺炎（COVID-19）疫情陰霾下，展開的2020東京奧運，各國代表選手們奮力一搏，展現出最佳一面的奮戰精神，為長期對抗疫情壓力的全球人們，展現了生命的韌性，也帶來了不少正面的希望。如果沒有在第一時刻直擊國家代表隊的精彩表現，透過攝影師們捕捉的照片來回顧選手們的拚戰時刻，當然就是不二法門！如果你也有興趣，可透過追蹤以下五大以攝影為主題的Instagram帳號，看看頂尖攝影師們慧眼下，登上奧運殿堂的運動員英姿！

【Tokyo 2020】

東京奧運雖然因疫情延後到2021年夏季才展開，正式官方名稱仍是Tokyo 2020。此Instagram 帳號中發表了一系列以空拍角度為主的攝影照片，以獨特視角吸引運動迷的目光，讓全球關心東京奧運的人們都對東京奧運的比賽實況，留下深刻印象。其中知名照片中，也包含了世界球后戴資穎在小組賽初登場的照片。

【攝影師Steph Chambers】

她是Getty Images在西雅圖的運動攝影師，以獨特視角紀錄了東京奧運許多運動員的專注的神情，與勝利的一刻，所捕捉的照片蘊含的情感十足且具有影嚮力。

【國際奧委會官方Instagram：olympics】

由IOC國際奧位會官方所開設的Instagram帳號 — olympics，當然更具參考價值。除了每日都會宣傳賽事資訊，更有累積多年的經典照片，值得奧運迷、運動迷來欣賞，溫故知新。

【奧運官方指定攝影機構Getty Image帳號：gettysport】

作為本次奧運官方指定攝影機構的Getty Image，不僅留下許多運動員比賽時的精彩一瞬，也透過許多不同的攝影技巧，留下了運動員瞬間的表現，帶來相當不同的觀點。

【法新社（AFP）：aftsport】

也是Getty Image長期合作夥伴的法新社（AFP），同樣也隨著奧運賽事的進行，每日精選多張精彩照片來分享；不同於新聞攝影常用的定格照片，法新社今年選擇許多能呈現時先流動感的照片，作為展示的亮點，頗具風格。