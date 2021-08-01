Licious 是一家位於印度班加羅爾直接面向消費者（D2C）線上銷售新鮮肉品和海鮮的新創公司。在新一輪F輪的融資中，獲得了新加坡淡馬錫和 Multiples Private Equity 領投，目前已經籌集了1.92億美元，使得該公司目前的融資額超過2.85億美金，估值超過6.5億美元，高於2019年E輪融資後2.85億抹金的估值。

現有投資者3one4 Capital、Bertelsmann India Investments、Vertex Growth Fund、Vertex Ventures也參與了新一輪融資，部分早期投資者出售了部分股權。

Licious 是電子商務平台，並在該平台上在十幾個印度城市銷售肉類和海鮮。這間新創在印度多個城市建立了供應鍊網絡，能夠採購肉類和海鮮，保持新鮮，並在下訂單後數小時內送至消費者的手上。

最近幾個月，這家新創公司表示，隨著人們增加蛋白質攝入量以提高免疫力，它的增長速度加快了。

它沒有透露確切數字，但表示該新創公司在過去 12 個月中增長了 500%，並為超過 200 萬獨立客戶提供了服務。

Vivek Gupta 和 Abhay Hanjura 在周五的聯合聲明中表示：「這只是我們追求建立一個模範和標誌性的技術主導的 D2C（直接面向消費者）品牌的開始。」

據行業估計，印度的線上肉類銷售市場價值超過44億美元，自去年Covid-19爆發以來增長了2.5倍以上。

它表示，與 FreshToHome 競爭的 Licious 計劃部署新資本以擴展到「多個地區」，但沒有確定任何市場。它說，這家新創公司還在投資以擴大其技術和供應鍊網絡。

Multiples 醫學博士 Sridhar Sankararaman 表示，這家新創公司的聯合創始人「徹底改變了在該國購買家禽、海鮮和肉類的方式，以他們對質量、新鮮度和及時交貨的承諾取悅客戶」。

編譯：Fang Hsuan Hsu 核稿：William Lin 資料來源：TechCrunch

原文來自 TBE 科技東西