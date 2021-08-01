有在玩手遊的Pro級玩家一定都知道《魔物獵人》和《權力遊戲》這兩個奇幻系列在遊戲界舉足輕重的身份地位，兩者截然不同的畫風和玩法，都吸引了大批粉絲擁護。如今電玩大作《魔物獵人物語》手遊版《Monster Hunter Stories：魔物獵人物語》、還有史詩經典《Game of Thrones: Tale of Crows ：權力遊戲：渡鴉傳書》都在 Apple Arcade，零廣告和內購的機制，可盡情體驗！

《Monster Hunter Stories：魔物獵人物語》

《魔物獵人物語》 和過去其他系列遊戲最大的改變除了畫風變得圓潤俏皮，人物和魔物一起「萌」化，還有遊戲玩法的設定也做了大幅度的更動。這回玩家們不再需要擊敗魔獸，而是從小就與牠們一同成長，成為一起守衛家園的夥伴，和魔物的羈絆越深，能得到的力量就越強大！

此舉不僅讓《魔物獵人》系列再進化，不需要透過額外遊戲主機，手機就能夠唱完大作，也一舉將玩家年齡層向下延伸，就算不是打鬥型遊戲粉絲的玩家，也能當作放置型遊戲，一天一點養成屬於自己的可愛魔物。

《魔物獵人物語》手遊畫面。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

《Game of Thrones: Tale of Crows ：權力遊戲：渡鴉傳書》

你也是權力遊戲的粉絲嗎？《權力遊戲：渡鴉傳書》不僅能夠滿足你的遊戲慾，精美細緻的畫面連同視覺享受都一併兼顧，體驗邊界守夜人第一陣線的忐忑緊張，發揮擬定作戰方針的長才。最耐人玩味之處莫過於遊戲時間和現實時間會一起流動，配合玩家生活的日夜更迭，耐心、機智和計謀策劃都是必備技能。就算影集完結，遊戲中超過 700 個事件的傳奇將繼續延燒你對《權力遊戲》系列作品的熱愛。

《權力遊戲：渡鴉傳書》手遊畫面。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

《Skate City》

不能去東京看奧運，但身為玩家的你可以在東京玩滑板！首次將滑板項目加入奧運賽事的東京奧運，相信堀米雄斗的帥氣模樣肯定收服不少觀眾。 Apple Arcade 的《Skate City》知道玩家們的心聲，同步將東京街區加入遊戲選區就是要讓玩家大滑特滑，在熱鬧非凡的霓虹燈閃爍下、人來人往的地鐵裡，感受無與倫比的興奮和快感！更棒的是，在這裏，你不用擔心有受傷的危險，還能大玩創意靈感，打造自己的完美滑行招數。

Skate City Trailer — Apple Arcade

Apple Arcade 是蘋果首創的遊戲訂閱服務，可以透過行動裝置、電腦和電視暢玩一系列包羅萬象的全新遊戲。每月訂閱費用170元還包括最多可供六個家庭成員使用的「家人共享」功能。Apple Arcade 的遊戲皆可離線暢玩。