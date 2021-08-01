你的網站在大眾心中被打幾分呢？人們在造訪網站時，會不經意為網站「打分數」，瀏覽時也可能因為自己的主觀情緒及多種因素影響當下心情，原先想進行購買，卻臨時轉變心意等，究竟品牌在建立B2B/B2C網站時，該如何透過UX（User Experience，使用者體驗流程）的設計，贏得大眾好感度呢？

【什麼是UI/UX？】

很多人會把UI/UX搞混，認為是差不多的東西，兩者雖然息息相關，卻不太一樣，五倍紅寶石軟體開發業務總監張雅琇說明，UI主要涉及整個網站的設計美學工程，包含網站的文字、圖片及顏搭配等，UX則是使用者在瀏覽網站的體驗流程，兩者對網站來說都相當關鍵，它們可能影響到消費者的選擇或交易能不能成功。

【UI/UX對B2B/B2C網站的重要性為何？】

無論是B2B或B2C，包裝真的很重要！相同的網站內容，會因UI/UX的設計呈現，影響人們做出不同的判斷及人們對品牌的信任。往往大家會覺得B2B的「商業交易」都是理性思考而成，所以並不需要太重視UX設計，反而B2C是第一線面對消費者，所以UX要做好一點，讓消費者陷入購物情境，張雅琇認為這個想法並不完全正確，從過去到現在，交易的成功可能都是憑感覺（感性訴求）。

張雅琇表示，人們在作出任何決策時，傾向於找自己認同且有共通性、舒適的對象，而非100%選擇專業，這也就是為何偶爾會發生結果不如預期的狀況，所以可以反過來思考，B2B本身在擁有專業度的形象下，若能透過UI/UX的優化網站，便能創造大眾好感度；至於B2C網站也不可爲了視覺外觀忽略重要的功能機制，尤其是EC網站，在消費者進入結帳環節時，若因頁面引導不清楚無法完成結帳，則相當可惜。

【好的「社交分享」輔助UI/UX發揮更好】

如今社群成為「內容推廣的核心」，當UI/UX建構完善後，如何把網站的內容散播出去，使兩者相輔相成？五倍紅寶石創辦人鄧慕凡分享了看似是基本中的基本事項，但仍可能被忽略的兩件事：

1. 網站內容連結到社群平台，圖片卻不OK

當網站一切就緒，將內容推廣到社群平台上，卻發生圖片放在社群上的縮圖變形或不好看，導致網友看到不想點入，這樣子即使網站UX做很好，很有可能敗在社群推廣的環節，這跟OGP（Open Graph Protocol，開放社交關係圖）的設置有關係，鄧慕凡建議品牌要把OGP做好，讓消費者產生興趣，有機會進到網站完成體驗。

2. 別忽略網站上「暗示性」的社群分享按鈕

有時在瀏覽網站頁面或看單篇文章時，會看到網頁上有「社群分享按鈕」，有的是品牌本身經營的社群頻道串連，有的是單篇文章分享按鈕，無論是哪種，某種程度上算是一種提醒消費者分享及行動的暗示行為，鄧慕凡表示，在設計網站時，必須要策略性的安排社群按鈕的呈現，有些網站因設計浮動式社群按鈕，容易蓋到內容或點了沒反應，這將影響UX體驗，品牌需特別留意。

好的UX就是能讓使用者在最短時間內，完成他們在網站上要做的事。張雅琇認為，網站必須為服務的存在創造價值，每一個UX的情境設定都是有意義的，許多品牌會在網站上放「品牌認為需要」但使用者用不到的貼心設計，這很容易降低使用者的網站體驗度，越多選項代表使用者要採取更多行動，不管是B2B或B2C，都得降低使用者的迷惘度，把流程直覺簡單化，這才是UX的設計核心！