脾氣差的人通常很容易焦躁不安，個性喜怒無常，只要受到一點點刺激，就會忍不住大動肝火，四處找人出氣。搜狐網命理專欄點名，天蠍座、金牛座、天秤座的人天生心腸最狠，一旦被踩到底線，就會藏不住易怒的本性，使出毒辣的手段報仇。

▍1.天蠍座

天蠍座的人城府極深，擅長透過謀略替自己爭取利益，不論在生活還是職場上，他們做任何事情都很有氣魄，就連手段都非常心狠手辣，所謂江山易改，本性難移，冷血就是天蠍座的本性，建議不要隨便招惹，若不慎激怒他們，絕對讓你吃不完兜著走。

▍2.金牛座

金牛座平時對身邊的人十分寬容，很懂得克制自己的脾氣，就算吃虧，他們也不喜歡計較，非常有度量，唯有到了忍無可忍的地步才會一次爆發。但金牛座是出了名的固執大王，無論性格或脾氣都很硬，一旦被惹怒，就會變得異常暴躁，永遠改不了壞脾氣。

▍3.天秤座

天秤座個人形象良好，就像單純的天使一樣，不僅外貌亮眼，個性也十分隨和，但卻是典型的雙面人，實際上他們自我意識很重，喜歡活在自己的世界，聽不進旁人的意見，即使知道錯了也不會改變想法或脾氣，更會私下算計他人，看似純真卻藏著很多心機。