國民黨主席選舉將於9月25日舉行投票，國民黨智庫副董事長連勝文動向成政壇關注焦點。連勝文辦公室發言人錢震宇30日表示，連目前尚未做最終決定，其父連戰的身體狀況將是他參選與否的關鍵；若決定不選，連可能選擇與別人結盟，將自己長期累積的的資源與能量整合盤點，轉移給他認為擔任黨主席的合適人選。

錢震宇30日接受香港媒體《中評社》訪問表示，連戰在這波疫情期間，因罹癌開刀必須固定回診，連戰雖目前恢復狀況穩定，但連勝文也需要時間來照顧父親，故連戰的身體狀況，將是目前連勝文考量是否參選的關鍵因素。

錢震宇指出，連勝文已把全台灣跑了好幾趟，與各地的組織、派系、地方領袖都有不錯的接觸，所以若真的不選，連勝文會希望把這些資源整合盤點，用另外的方式來讓國民黨更好。這是連勝文現在一直在思考的問題，但目前尚未做出最終決定。

至於若連勝文不選，會選擇支持現任主席江啟臣還是可能參選的前主席朱立倫？錢震宇表示，連目前雖身為智庫副董事長，但疫情期間大家也都看到了，國民黨確實比較缺乏領導的能力跟整體作戰的感覺，所以到底該怎麼做才能讓國民黨最好，是近期連勝文一直在思考。錢震宇透露，在「思考如何讓國民黨好」這部分上，是連勝文目前比較明確的動向。