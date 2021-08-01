隨著年紀增長，許多人會因為關節磨損或退化而出現發炎、痠痛的問題，關節保健的議題也在這幾年隨之蓬勃發展。市面上紛紛出現關節維護的保健食品，如：從鮭魚萃取的蛋白聚醣、從雞胸三角骨萃取的第二型變性膠原蛋白，這些都屬於動物性來源，那麼台灣廣大的蛋奶素及茹素族群可以選擇什麼樣的關節保健食品呢？

這次營養師找了許多文獻，要和大家分享羅望果與薑黃的抽出物，對於關節保健的功效與機制，供素食者在找尋保健食品可以有所依據與參考！

●關節保健食品選擇多 植物性來源的「羅望果薑黃抽出物」

葡萄糖胺是最耳熟能詳的關節保健食品，而在這幾年第二型非變性膠原蛋白與軟骨素也十分受到關注。除此之外，好食課先前也介紹能夠改善關節炎、減少軟骨降解的「蛋白聚醣」，在專欄中分享了功效數據與機制，但這些保健食品成分大多來自於葷食。

再加上有些保健食品所需的有效劑量較高，一次要吞食多顆或是要使用較大顆的膠囊，都可能是民眾無法繼續補充的原因，而這次介紹的羅望果與薑黃抽出物，不僅有改善關節發炎的功效，也有著較低劑量即有效的特色！

(圖/好食課提供)

●羅望果抽出物 具維持軟骨健康、抗發炎的功效

在傳統草藥的應用上，羅望果有消炎止痛的作用，近年經科學家進一步探討羅望果中的物質，推測羅望果中高量的多酚、黃酮類、單寧與生物鹼，是抑制體內的發炎反應和減少疼痛問題的主要功效成分。

在動物實驗中，學者利用誘導產生關節炎的小鼠，來探討羅望果抽出物是否具改善或預防關節炎的效果，結果發現關節炎小鼠攝取羅望果抽出物後，透過抑制與軟骨分解有關的酵素活性，可有效延緩軟骨降解，另外也能減少體內發炎因子的分泌，降低體內氧化壓力，達到改善發炎反應的效果！

●薑黃抽出物 具抗發炎和止痛的功效

薑黃是具有高度抗氧化力與抗發炎的辛香料，薑黃素是其中最重要的功效成份。過去已有許多研究探討薑黃的抗發炎和降三高功效，像是降血脂、護肝等等，學者也進一步探討這具高度抗氧化抗發炎的成分，是否能幫助改善關節問題呢？

無論是動物或人體試驗，許多研究結果顯示補充薑黃素，可以改善關節炎的問題，有趣的是也有學者針對銀髮族長輩，進行薑黃素軟膏外敷的臨床實驗，結果發現薑黃素還可以減少關節炎疼痛的狀況。

●「羅望果薑黃抽出物」具改善關節活動力的功效

不只是發炎問題，退化造成的關節活動度也是需要關注的議題。根據衛福部的調查，國人膝關節退化盛行率達15%，其中壯世代及長者大約每 5 人就有 1 人有關節退化問題，這都會影響到我們的生活品質。

羅望果和薑黃都具有關節保健的功效，因此有學者將此兩種抽出物做成複方進行研究，探討是否具有改善關節活動度的功效。

2019年一項雙盲人體實驗，共有90位活動後有膝蓋疼痛、關節不適症狀的受試者參與，實驗期間每天補充 250毫克的羅望果薑黃抽出物，並以六分鐘行走測試、爬梯測試、VAS視覺類比量表（疼痛評估）、WOMAC關節炎評估與膝關節活動度評估等方式，了解羅望果薑黃抽出物對關節活動度的影響。

研究發現，補充羅望果薑黃抽出物14天後即有顯著提升行走速度和爬梯能力，並能改善關節疼痛、僵硬及活動度，由此可見羅望果薑黃抽出物的結合有助於改善關節活動度！

(圖/好食課提供)

關節的健康，不但影響我們的日常活動，許多銀髮長輩更因關節退化、疼痛而讓生活品質大幅的下降。而且，台灣許多銀髮族長輩們已有固定茹素的習慣，所以無法補充市面上常見的關節保健食品，未來可以關注是否有羅望果與薑黃的關節保健食品上市，一起提升我們的生活品質！