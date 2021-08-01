四年一度的奧運在日本展開，雖然因為新冠肺炎疫情延後一年，但奧運仍然是全世界最矚目的運動賽事。不過長時間觀看東奧賽事的同時，有些身體狀況也要特別注意，大樹藥局吳東穎藥師表示，奧運的賽事密集，加上網路發達，不管在台灣熱門還是冷門的運動項目，大多能找到轉播，且單場賽事時間大約都在2-3小時，長時間窩在沙發、椅子上看轉播對身體也是一種負擔，尤其是有腸胃問題、三高、痠痛或眼睛易酸澀的朋友，一定要特別注意唷！

●想邊看賽事邊大吃大喝，有腸胃問題、三高患者可以這樣做

一場賽事兩三個小時，不僅長時間坐在沙發上，還要搭配看賽事的好夥伴飲料、酒類、零食甚至是下酒菜，邊看邊吃好過癮，藥師提醒，久坐不動又大吃大喝，腸胃問題一定首當其衝，零食、下酒菜多為燒烤、油炸類食物，纖維攝取非常少，同時又久坐不動影響腸胃蠕動，再加上邊看比賽容易不知不覺吃進大量食物，容易便秘、脹氣、消化不良的人，一定要特別注意，除了平時多吃益生菌顧好腸道外，也可以提前備好酵素等，幫助腸胃消化，以免腸胃負擔過大。

而觀看比賽常吃的酒水飲料、各式點心，對三高患者負擔較大，有些甚至是禁忌食物，因此在觀看東奧賽事時，也要注意情緒波動、食物攝取。

即使稍微放縱，也應避免吃太多重油、重鹹、重甜的食物，導致過量攝取鈉離子、糖份、油脂等，而不利病情控制。

除了藥物定期吃不能遺忘以外，也建議可以用較健康的零嘴來替代原本觀看奧運賽事的點心，飲料也盡量改喝無糖茶類、風味無糖氣泡水等，滿足口慾的同時也可以讓身體不要有太多負擔。

(圖/健談提供)

●久看久坐好痠痛，肌肉關節、眼睛舒緩有撇步

長時間不動又一直盯著螢幕，肌肉關節與眼睛的負擔可想而知。提醒民眾，趁著東奧賽事暫停或者中場休息時間，一定要起來伸展身體、稍微閉眼讓眼睛放鬆，觀看奧運的過程中，也可以幫自己的關節、肌肉按摩，甚至可以一邊坐著簡單的伸展運動，一邊觀看比賽，於賽事前後也可以多補充維生素B、C，幫助抗氧化、抗發炎，減少肌肉痠痛的機會。

眼睛容易乾澀的人，要盡量避免室內電風扇或冷氣直吹眼部，最好在觀看比賽前先備好滋潤眼睛的生理食鹽水或眼藥水，以便隨時幫眼睛補水，不要讓眼睛過於乾澀導致不適。

觀看賽事的過程中，要記得眨眼，不時讓眼睛轉轉、看看窗外遠處，也可以按摩眼睛周圍穴道幫助放鬆，以免眼睛疲勞、痠澀。

在密集用眼前，也可以適量補充對眼睛有幫助的營養素，像是蝦紅素可以幫助睫狀肌放鬆，減少眼睛疲勞狀況，葉黃素、花青素、玉米黃素等，也都是能幫助滋養眼睛的營養素，而多補充魚油、維生素A、C、E等抗氧化物，也可幫助眼睛滋潤，減少眼睛乾澀的程度。

吳東穎藥師最後提醒民眾，因為疫情長時間無法外出活動，觀看奧運賽事勢必是一件難得且讓大家非常興奮的活動，不過一定要注意避免群聚，自己在家中觀看，可以與朋友用社交軟體在網路上同樂，切勿呼朋引伴群聚室內觀看賽事，以免造成更多的傳染導致成為防疫破口！