東奧賽事近日盛大舉行，全台民眾都相當關注賽事，不少政治人物也都在臉書發文恭賀選手。國民黨智庫副董事長連勝文日前在臉書呼籲，政治人物不要只會蹭明星運動員，特別是奧運得獎者的熱度，「真的要幫助台灣傑出的運動員，政府就必須持續投入資源」。

連勝文7月30日晚間在臉書指出，過去10年間，台灣各項體育的發展，也逐漸走上職業化或半職業化的方向，提供了許多傑出的運動員，延續其運動生涯，並提高其收入的機會；他指出，職業運動的興起，有一個重要的關鍵，那就是聯盟成立初期，企業或民間團體願意投入大量的資源，不計虧損來培育運動員、經營球團並吸引觀眾。

連勝文舉例，NBA去年因新冠疫情，不開放觀眾入場，但是美國一解封，立刻場場爆滿，而且NBA有龐大的國際市場，透過轉播，聯盟和球員依然可以維持相當的熱度，但台灣是本土市場，在沒有比賽、沒有觀眾、甚至運動員沒辦法練習的情況下，真的很難想像，不管是運動員，或是這些經營職業運動的企業團體，面臨多大的困境。

連勝文指出，誠心呼籲政治人物不要只會蹭明星運動員，特別是奧運得獎者的熱度，真的要幫助台灣傑出的運動員，政府就必須持續投入資源，並在法規上，甚至財稅上大幅修正，鼓勵更多民間企業投入職業運動，或更積極的贊助各項體育活動及運動員，唯有替這些運動員創造一個良好的環境，並確保傑出的運動員，能有一定的收入，才能真正在根本上幫助這些運動員，並持續提升台灣運動員的競爭力。

最後，連勝文更說，這比起掌權者光是上傳IG或FB，說說場面話，要來的實際多了。