眼見打完首節，美國男籃竟以7分落後對手，塔圖知道自己該跳出來了！塔圖31日攻下全場最高27分，帶領美國不僅逆轉，最後更以119比84的懸殊差距擊敗捷克，預賽取得2勝1敗，應可坐穩預賽第4席位，接著就看8強對上誰了。

美國男籃首節表現確實不太理想，打完首節竟以18比25落後，幸好第2節杜蘭特率先找回手感，搭配塔圖、哈勒戴等人火力，美國逐漸追近，更在上半場結束，反以47比43超前，塔圖第3節完全爆發，轉眼幫助美國擴大領先到30分以上。

美國男籃總教練帕波維奇賽後不禁狂虧塔圖，「今晚我告訴他，就像在跟馬刺打球就好，他每次對上馬刺，都好像可以拿90分一樣。」也有23分進帳，成功超越安森尼成為美國隊史奧運得分王的杜蘭特說：「塔圖未來絕對會打破這紀錄。」

目前東奧僅剩兩場C組預賽沒打，同拿3勝0敗的法國與澳洲，鐵定排在前4，就看斯洛維尼亞與西班牙1日的對決，哪隊能搶C組3場全勝晉級，由於美國目前勝負分多達正82，無論斯洛維尼亞或西班牙誰輸，都恐怕很難追上美國。

由於這次東奧男籃賽制相當不同，12隊當中取出戰績最佳8隊晉級，屆時預賽前4名球隊將在D組，預賽第5到8名球隊在E組，並非利用戰績高低決定8強對戰組合，而是採取抽籤方式決定，然後才進行8強淘汰賽到最後金牌戰。