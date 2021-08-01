晶圓代工「二哥」聯電日前法說報喜，訂單一路看旺到明年，尤其第3季毛利率可望挑戰35%，超乎市場預期，令外資高盛大為讚賞，一口氣將目標價拉高至破天荒的102.8元，推升聯電股價累計兩天狂噴逾10%。投資達人表示，台積電和聯電都是同族群的法人口袋持股，在兩家公司近況和毛利率拉近下，聰明錢會如何選擇呢，當然是挑本益比低的，外資狂掃聯電27萬張已給了答案。

聯電預估第3季晶圓出貨量季增1~2%，產品平均售價（ASP）以美元計價將較上季成長6%，毛利率預估約在34~36%之間，產能利用率依舊維持滿載。法人推估第3季營收可望季增7~8%，續創新高。

高盛證券指出，晶圓代工產能供應吃緊，看好聯電未來幾季單位售價將再上層樓，預期毛利率持續勁揚。聯電因營運表現大幅攀升，股東權益報酬率（ROE）也會從2000～2019年的4%左右，高速飆升到2021年的19.3%，以及2022年的23.2%。

就評價面來看，考量聯電2022年ROE達23%以上，股價淨值比卻只有2倍，相 較同業如台積電的28%與6倍、世界的31%與5倍，高盛認為聯電的評價極具吸引力。

在展望趨於正向之下，三大法人29、30日連兩天大買聯電29.2萬張，其中外資狂掃27.5萬張，帶動股價向上突破，直奔57.8元，創今年4月下旬以來新高。

投資經驗豐富的PTT股板名人菲比斯表示，外資給聯電破百目標價是比較激進點，但也不是沒有道理的，基本上，台積電和聯電都是同族群法人持有的股票，在兩家公司近況和毛利率拉近下，聰明錢會如何選擇呢，當然是挑本益比低的，外資瘋狂買超聯電，已經表明他的看法。

網友看到「菲神」開釋，紛紛推爆並回應「謝菲神普渡，周五已有跟上」、「券商平均給的合理股價都70」、「去年45上車套到現在…原本已經決定隔代沖惹，竟然一度漲停」、「會喊到破百，是想跟世界比吧，但外資報告看看就好」、「聯電還在28nm，這年頭晶圓廠不用投資真香」、「聯電突破前高小菜一碟」。

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