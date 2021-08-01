羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋為中華羽球隊摘下隊史奧運首金，賽後教練陳宏麟欣慰這對組合走過磨合期、挺過質疑，站上奧運頒獎台最高處，接下來持續加油，期許締造更多佳績。

陳宏麟過去選手時期，曾和王齊麟拿過世界羽聯數站賽事冠軍，更於2018年世錦賽勇奪季軍，隨著進入三十而立的年齡，陳宏麟在2018年賽季結束後卸下選手身份，退居幕後擔任教練，指導2019年開始成軍的「麟洋配」，「當時覺得自己體力上比較難面對高強度賽事，決定把機會學弟們。」

考量到雙打兩位選手的配合，當初才找原本和李哲輝組合，在2018年雅加達亞運打下中華隊史第一面亞運羽球男雙銅牌的李洋，由於「雙李」當時成績不錯，才會「麟洋配」新組合一開始被質疑這樣的搭配是否是好的決定，陳宏麟也沒想過「麟洋配」奧運初體驗就能帶回金牌，「之前是有想奧運沒問題，至少有機會晉級到前8，再拚搶4強。」

陳宏麟表示，東京奧運因為新冠肺炎疫情延後一年舉辦，對「麟洋配」其實是利多，「如果2020年就打奧運，可能很難拿到金牌，畢竟2019年才開始搭配，2020就打奧運肯定準備還不夠，因為有很多組合他倆沒打過，但經過多這一年準備，兩人磨合得更好，賽前我就覺得這次奧運有機會。」

昨晚賽後，王齊麟和李洋異口同聲表示謝謝陳宏麟願意讓出位置，交給他們兩個搭配去闖蕩，王齊麟說：「沒有宏麟學長、我的隊友李洋就沒有我，謝謝所有幫助過我的人。」