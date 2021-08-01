歷經兩個多月三級警戒，國家音樂廳的終於再度開啟，由指揮家呂紹嘉帶領國家交響樂團（NSO），一連演奏柴可夫斯基《如歌的行板》、馬勒《第五號交響曲》等經典作品。（國家交響樂團提供）

今晚是運動國手東京奧運奪金之夜，台北國家音樂廳一樣燈火通明。歷經兩個多月三級警戒，閉館已久音樂廳終於再度開啟，水晶燈大廳燈火通明，由指揮家呂紹嘉帶領國家交響樂團（NSO），一連演奏柴可夫斯基《如歌的行板》、馬勒《第五號交響曲》等經典作品，觀眾席上包括文化部長李永得、國家表演藝術中心董事長朱宗慶、雲門舞集創辦人林懷民等，現場共有500多名觀眾一起同樂，並採梅花座入席，同時還有線上直播，供能到現場的觀眾也能聆聽。

這也是呂紹嘉卸下NSO藝術顧問身分前的最終場音樂會，曲目安排從葛利格 《霍爾堡組曲》、柴可夫斯基《如歌的行板》、馬勒《第五號交響曲》稍慢板樂章，以及艾爾加《序奏與快板》。

呂紹嘉表示，疫情帶來了苦難與省思。「經過全民兩個多月的堅忍努力，終於在防疫降級的『許可』下，我們可以展開久違的藝文活動，在這段期間，我們深深感受到愛樂者對重臨音樂廳的期待，也未曾停歇隨時站上音樂廳舞台的準備。這段一起走過的艱辛路，令我們對生命有更深刻的省悟，也因此更珍惜能夠重臨舞台與大家分享音樂的福分。」

值得一提的是，在音樂會現場的相關人員，皆全程配戴口罩，進入場館需量體溫及採取實聯制，並啟動人流及總量管制。除了出入口管制、工作人員的動線分流等措施，觀眾散場時，也依序分流散場，並保持安全距離，估計未來這樣的作法，將會是疫情年代的常態。