男女交往，往往雙方家庭價值觀成為分手導火線，更因聘金談不攏告吹。一名男網友表示，女友已經懷孕3個月，雙方也決定結婚，卻遭對方父親要求拿出300萬與一棟房子，上網表示想分手後，引發兩派網友論戰。

男網友在臉書《靠北女友my girl》PO文說，自己已經跟女友交往2年，女友也懷孕3個月，雙方決定結婚，但打算先登記後明年再宴客，卻被女友父親打槍。

原PO表示，女友父親要求他拿出300萬外加一棟房子，否則絕不會同意婚事，他不滿反駁：「現在拿不出這麼一大筆錢，但賺的錢絕對夠養活你女兒，她絕對不會餓到冷到」，但女友爸爸堅持己見，原PO只好對女友說「不是我不負責，是妳爸存心刁難」。

PO文貼出後引發兩派網友論戰，有人力挺原PO：「原來是要賣女兒，我以為是要嫁女兒」、「原來要有300萬+房子才能不戴套」、「先別登記，再拖個3個月，結局可能就相反了」、「那就不要娶，等女友肚子大看是誰緊張，到時候對方爸爸會來求你結婚」、「連他爸一起娶的價碼喔」、「比起女友爸爸，女友本人什麼態度更重要，這是可以看清楚女友夠不夠成熟和你共同處理這場風波的好機會」、「好貴的補票啊」、「現在都說男女平等 不然你也要求300萬嫁妝好了」。

但另一派網友則斥責：「都還沒準備好共組家庭就不戴套，然後哭說沒錢」、「現在的錢養的活女友，不代表以後養的活小孩」、「對方也是為自己女兒著想，連這點財力都沒有，你要怎麼保證對方幸福」、「這故事告訴我們，沒能力就別內射」、「不會餓到是怎樣？吃白飯配鹽巴也能飽啊」、「你不過就是想找分手的理由，根本沒認真考慮成家」。