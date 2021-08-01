隔行如隔山，各行各業都有許多不為人知的辛酸。一名男網友表示自己是工地工人，2個月下來賺了快17萬，但網友看到他的出勤術後全都嚇壞，直呼太扯，因為原PO中間只休過1.5天。

原PO在臉書《我是萬華人》PO文，表示疫情關係，最近工地非常缺工人，自己在這2個月拼命工作，最終領到了16.7萬的薪水，他也曬出自己的出勤表，直言「真的很累」。

工人PO出自己的出勤數和薪資袋，雖然2個月賺快17萬，卻只有休息1.5天，引發網友不同看法。(圖／我是萬華人)

網友一看出勤表後全都傻眼，因為原PO在6月僅休1天而已，7月更是只有臨時休半天，2個月下來竟然只有休息1.5天，工作數長達59.5天。

不少人直呼「太猛了」、「年輕就是本錢」、「賺錢是要付出的」、「都沒休假？太辛苦了吧」、「有前途，繼續加油」、「一分耕耘一分收獲」。

但也有許多網友抱持不同意見：「這個有點操過頭了」、「是賺很多，但真的有點危險」、「太血汗了，覺得不太能接受」、「至少月休4天吧，不然身體怎麼撐得住」。