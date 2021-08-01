中央氣象局今天清晨連發豪雨特報、災防告警訊息、大雷雨即時訊息、大規模或劇烈豪雨四警報，提醒民眾西南氣流帶來強降雨的威脅，11縣市防豪大雨、6縣市淹水警戒。中央氣象局資深預報員朱美霖表示，今天上半天是降雨最顯著時期，受到午後熱力作用，恐怕會有加成作用。
西南氣流影響，易有短延時強降雨，氣象局發布豪雨特報，今屏東縣山區及高雄市、臺南市有局部豪雨或大豪雨，臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣及臺東縣有局部大雨或豪雨，南投地區及澎湖有局部大雨發生的機率。
大豪雨地區：臺南市、高雄市、屏東縣。
豪雨特報：台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台東縣
大雨特報：南投縣、澎湖縣
氣象局清晨也針對臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣發布大雷雨即時訊息。還對台南市、屏東縣發布「災防告警訊息」。
水利署也對中南部7縣市發布一、二級淹水警戒。
一級淹水警戒：台中市、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣
二級淹水警戒：雲林縣、嘉義縣
氣象局08/01#累積雨量前20名全都集中在台南、高雄、屏東、嘉義(如下)
● 200.50 mm 臺南市善化
● 200.00 mm 臺南市國三N336K
● 195.00 mm 高雄市御油山
● 183.50 mm 臺南市國三S342K
● 175.00 mm 臺南市麻豆
● 171.00 mm 嘉義縣竹崎
● 168.00 mm 臺南市官田
● 167.00 mm 臺南市大內
● 166.50 mm 高雄市六龜
● 165.00 mm 高雄市六龜
● 162.00 mm 屏東縣舊泰武
● 161.00 mm 高雄市六龜(4)
● 160.00 mm 臺南市環湖
● 159.50 mm 臺南市西港
● 157.50 mm 高雄市六龜林試
● 152.00 mm 高雄市新發國小
● 148.00 mm 臺南市玉井
● 148.00 mm 嘉義縣沙坑
● 146.50 mm 臺南市國一S306K
● 145.00 mm 高雄市寶山
受到西南氣流影響，中南部接連降下雨勢，而受到午後對流雲系影響，北部也有短時強降雨，中央氣象局資深預報員朱美霖表示，今天上半天是降雨最顯著時期，受到有午後熱力作用，恐怕會有加成作用。朱美霖提醒，今天中南部仍有豪雨雨勢，南部地區則會有豪雨以上等級勢雨，北部則要留意午後大雷雨。
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