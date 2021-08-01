在艱苦的試煉中，仍然能夠感受到喜悅；即使在生命中遭遇刻薄吝嗇，依然熱愛生活。遠離恐懼、退縮、與焦慮，不要刻意和人比較，你就能夠擁有自信！

很多人以為，一定要很有能力、表現很優秀，才能擁有自信。其實並非如此！很多人的能力或表現，未必是最突出的，卻因為能充分接納自己當下的狀態，而顯得很有自信。

這次導讀的《自信的躍進》，拿一個小女孩學騎腳踏車這件事情比喻，當父親放開原本幫忙扶持的手，讓小女孩靠自己保持平衡，輕盈前進的那一刻，說明了學會騎腳車的自信，來自下列三個方面：

一、有父親的陪伴，代表她對別人有信心。

二、經由多次練習，鍛鍊出騎腳踏車的能力之後，她對自己有信心。

三、她發現自己成功學會騎腳踏車時，產生與生命共鳴的喜悅，超越了學會騎腳踏車的滿足感，這是對生命有信心。

這個實例，是很多人都有過的經驗，讓我們深刻領悟到，建立自信，不只是靠增進能力或表現就能獲得，還有很多相關的因素，有待學習與了解。

培養人際的連結

每個人最初的自信，都是來自他人的幫助。

就像亞里斯多德觀察到的，人類出生時還只是半成品，比起其他任何哺乳類動物的幼兒都脆弱。我們剛出生時，無法自己行走，大約需要一年的時間，才能學會這個技巧；然而幼小的馬兒，出生後只需要幾個小時、有時候甚至幾分鐘，就可以開始四處活蹦亂跳了。

有一項研究指出：如果一個兩歲大的小男孩，可以對走進他家的陌生人問好、微笑、主動接近觸碰這個人或和他談話互動，那是因為這個小男孩有足夠的內在安全感，讓他可以面對新事物，嘗試接觸未知。

不過，即使有些人的童年遭遇比較悽慘，無法得到足夠的安全感，長大後要彌補，也永遠不嫌晚。但前提是：必須要足夠了解自己，才能意識到自己有所缺乏，並願意尋求補強的辦法。

書中舉了巨星瑪丹娜的例子。她小時候，非常害羞，缺乏自信。在她五歲那年，母親就因為乳癌過世，後來她也沒能從父親那裡得到充分的照護，父親再婚後，繼母把她送去一所位於底特律的天主教學校。

她在那裡遇見了舞蹈老師克里斯多福福林。福林老師曾經對她說：「妳美麗、充滿天分，並且有著非凡的魅力。」瑪丹娜成名後，回憶往事，認為是這一句話，扭轉了她的命運。

從這個小故事，可以發現：自信最初的來源，就是愛與友誼。沒有人能夠在孤立的環境中，得到真正的自信。即使童年家庭環境，沒有給你足夠的安全感，長大之後，還是有機會替自己建立自信。

面對自己的渴望

雖然與他人建立連結，可以發展自信；但是如果陷入與他人之間的比較，就又會打擊到自信。

尤其現代人，很容易接觸到社群網站，也很無可避免地在種種貼文與照片中，產生和別人比較的心理。

而更糟糕的是，常被拿來比較的圖片或文字，往往是對方精心設計的，未必是他真實的人生。我們的日常，實在無法跟那些人比較，相較之下就顯得自己不如人。但這些比較，傷害了我們之後，卻沒有教我們如何把自己變得更好。

所以，我們一定要學會跳脫「比較」的陷阱，才能在人際連結中，獲得正向的力量，而不被無謂的比較傷害。

解決之道就是：要更清楚地知道：自己是誰、在哪裡、心裡嚮往的是什麼？這樣一來，我們就不會陷入競爭的比較之中。因為每個人的目標不同，起點不同，終點也不一樣。

如果夠了解自己，知道自己最深的渴望，是追求獨特的天職，就不會被「比較」的心態所影響。

相信宇宙的奧祕

自信，雖然可以從培養人際連結，和發現自己的獨特中建立起來，但「相信生命」才是真正的土壤，能夠使自信成長茁壯。

即使遭受不公不義、愚蠢和憎恨，我們還是可以相信生命。生命受到威脅的時刻，往往才最需要展現信心。悲劇，能強化我們對生命的信心；極度貧乏，能使我們對生命的信心，達到高點。

在艱苦的試煉中，仍可以感受到突然湧上的喜悅；即使遭遇刻薄吝嗇，依然熱愛生活，知道生命即使不完美，也值得好好認真體驗。

只要能夠這麼做，就會碰觸到自己內心深處、最原始、也最核心的信心，在生命中千百個不同的時刻，帶給我們自信。

自信並非相信自己，而是擁有面對不確定性的勇氣；不逃避未知，在疑惑中找到繼續前進的動力。這，就是宇宙最大的奧祕，也是最大的奇蹟。

以上跟你分享的是，由究竟出版《自信的躍進》，我所為你摘要的重點。邀請你上《時報周刊》臉書留下意見，和我分享：你是不是對於如何增加自信，有更多的把握了？請你留言，跟大家一起討論喔。

《自信的躍進》書封（圖／究竟出版提供）

《自信的躍進》

法國暢銷作家沙爾．貝班，透過現代哲學、心理學，借鑑許多智者、成功人士、專家們的實際經驗，與讀者分享自信的真諦，讓生命能夠遇難不退、遇風起飛。

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