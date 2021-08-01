中華隊羽球女將戴資穎。（季志翔攝）

中華羽球隊31日晚間收下兩場重要勝利，「黃金男雙」李洋、王齊麟光宗耀祖，他們的父親高呼「完美父親節禮物」「讓世界看見台灣」。這回外國人就是想看不見也不行了，外媒《路透》報導標題「台灣羽球隊取得兩場重大勝利，印度PV Sindhu出局」這兩仗就是女單的戴資穎與男雙的李洋、王齊麟。

「麟洋配」李洋、王齊麟是與中國大陸爭金，戴資穎是與印度女將辛度(PV Sindhu)爭奪金牌戰門票，中國大陸、印度就是世界人口最多的地方，分別都是14億人，象徵性地說，總人口2300萬的台灣一口氣在同一天晚上擊退了28億人，巧合的還是以相同的比數獲勝（兩場都是21-18、21-12直落二），這麼驚奇的劇本平常只能在電影中看到。

辛度是印度球迷的女神，她是《富比世》世界年收前15名的女性運動員，一年代言收入相當於1.5億元台幣，還曾有男性球迷向地方政府的週會議遞交請願，希望可以和辛度結婚，戴資穎當晚的甜蜜復仇可能讓成千上萬的印度球迷心碎。

《路透》稱讚李洋、王齊麟僅以35分鐘就收拾了中國大陸組合李俊慧、劉雨辰，戴資穎則是「以技術化解里約奧運銀牌辛度的強力擊球」。小戴的最後一關金牌之戰仍是對上中國大陸的女將陳雨菲，1日晚間台灣球迷關注著能否重演黃金男雙「以小吃大」的重大勝利。