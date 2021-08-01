西南氣流一如預期發威，雨下到台南、高雄宣布今停班課。氣象專家吳德榮指出，這波降雨還沒結束，恐怕未來一周內，迎風面地區的天氣仍相當不穩定。想要雨勢中止，還得靠太平洋高壓出手，斬斷源源不絕的西南氣流；但時間點，落在父親節以後了。

根據中央氣象局統計，昨日凌晨零時至今天上午7點，累積雨量逾300毫米的前57名測站，被南高屏3縣市包辦，其中高雄一口氣囊括前7名，雨量集中山區，桃源、六龜等地，總雨量甚至已破400毫米，不輸一個小型颱風。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指這場雨還沒下完，今起至父親節，受西南季風持續影響，有「中小尺度對流系統」發展條件，伴隨「劇烈天氣」，西南部受威脅最大，連日強降雨恐導致災情。

其他地區影響程度雖相對較小，仍有瞬間強降雨機會。以台北市為例，昨天午後突然下起暴雨，陽明山首當其衝，鄰近山區的北投、士林，一度出現積水，今仍有大雨或豪雨可能。

吳德榮認為，目前看到9日、10日太平洋高壓有緩慢增強、西伸的趨勢，西南季風將被迫北抬、減弱，但低層大氣未恢復穩定，整個西南部長達半個多月的多雨型態，要等到本月中旬才可望趨緩。

今各地氣溫：北部24至34度、中部24至32度、南部23至32度、東部24至34度。