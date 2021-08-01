台灣桌球超級小將「小林同學」林昀儒，30日在東京奧運桌球男單銅牌戰，遭奧恰洛夫逆轉擊敗，無緣搶到銅牌，但已吸引全球民眾目光。民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇昨（31）日寫了一封千字信給小林同學，卻惹怒大批網友，甚至遭爆抄襲。

陳思宇昨臉書一篇「寫給小林同學的一封信」，洋洋灑灑千字信，讓人有看沒有懂，並稱「小林同學是桌球界的戴資穎」，讓網友氣炸鍋，痛批「桌球界的戴資穎這句非常不行」「公開說林昀儒是桌球界戴資穎真的很失禮且莫名其妙」「雖然戴資穎很強沒錯，但這樣類比真的很不禮貌」。

另有網友表示，「真的不要蹭比較好」「想蹭人家熱度又寫得不倫不類，真的不用這樣讓大家知道你的丟臉」「我聽見國文老師哭泣的聲音」，有人則建議陳思宇請人翻譯一下，小林同學才能了解她的心意，「連鎖信阿姨先放過國家幼苗啦拜託」，並問道「亂寫信的歪風到底什麼時候可以停止」。

陳思宇遭網友罵翻。（圖／摘自陳思宇臉書）

此外，台北市議員苗博雅更抓包，陳思宇文中「「定義一個頂尖運動員的，不是勝敗，而是他們是否在比賽的過程中，實現了當下最好的自己。」是別人的文章句子，她也留言寫下「別人的創作，若沒用援引句式呈現，一般會被稱為抄襲。怕你被人誤會，我幫你標註出處，不用謝我囉」。

對此，陳思宇則回擊表示，這段話從頭到尾都有特別分行及引號，表示這段話不是她說的，並酸「苗大律師如果不知道如何使用標點符號我可以教你怎麼用」。