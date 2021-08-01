羽球「麟洋配」李洋、王齊麟7月31日奮勇摘下金牌，兩人成為跆拳道「戰神」朱木炎以來首位摘金的台灣男性運動員。台灣的奧運之路崎嶇難行，在ROC時代（1924-1972）總計只有1銀1銅（首位奪銀牌的是1960年田徑神人楊傳廣），1984年夏季奧運開啟「中華台北」時代，一直到2004年雅典奧運終於才由跆拳道陳詩欣、朱木炎摘下首金。

2008年北京奧運，舉重女將陳葦綾在48公斤級獲得銅牌，奧運結束後因為前兩名都被驗出禁藥取消資格，陳葦綾最終遞補獲得金牌，然而也因此未能取得當眾站上金牌頒獎台的寶貴機會。該屆原本成績最好的也是舉重女將，63公斤級獲得銀牌的盧映錡。

2012年倫敦奧運，又是舉重女將許淑淨在53公斤級獲得銀牌，後來前一名被驗出禁藥，許淑淨遞補成為金牌。2016年里約奧運，許淑淨這次當眾摘下金牌，成為台灣唯一的奧運雙金運動員。

簡言之，台灣自從朱木炎之後，都是靠著女子運動員獨撐大局，才不至於讓奧運排名太難看，上屆里約奧運，中華隊1金2銅，總排名第50名。本屆東京奧運才到中段（7月賽程結束）中華隊就勇摘兩面金牌（舉重郭婞淳、羽球男雙）。金牌女將絕對是台灣人的驕傲，但兩位新出爐「台灣戰神」也令人精神一振，讓台灣男性再度站上金牌頒獎台。