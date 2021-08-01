PLG台灣男子職業籃球聯盟執行長陳建州，昨日晚間分享轉播東京奧運的畫面，卻被眼尖網友抓包疑似用安博盒子觀看非法愛爾達體育台，陳建州第一時間否認，但有不少網友發現范瑋琪日前分享看東奧的影片中，有與安博盒子相似的物品，引發大批網友留言「可以解釋一下白色盒子是什麼嗎？」

一名網友昨（7月31）日於PTT八卦版爆卦指出，國人都在觀看東京奧運賽事，最關心體育的黑人陳建州，在IG限時動態上發了一張支持台灣選手的比賽圖，被發現是用非法安博盒子觀看愛爾達體育台，他大酸「一個職業籃球聯盟執行長這樣對嗎？未來要怎麼跟人家談轉播權利金啊？」

根據陳建州的圖片中顯示，當時是柔道選手楊勇緯對上法國選手的比賽，陳建州在下方大大寫下「Let's go」為楊勇緯加油，但該截圖上方卻出現一排「微信：ubtv1818，帳號已更新，請勿添加」字眼，讓網友一眼認定是使用安博盒子盜播愛爾達體育台。

黑人陳建州的限時動態被網友抓包疑似用安博盒子看轉播。（圖／翻攝自PTT)

陳建州第一時間解釋「這是朋友群組的截圖，後來發現也傻眼」，並將其刪除表示，自己都是看東森、公視及手機愛爾達看轉播」。不過，事後網友回頭去看范瑋琪的臉書發現，日前她在觀看郭婞淳舉重比賽時，電視機下方也出現一台白色盒子，疑似就是安博盒子。

有眼尖網友發現，范瑋琪日前分享的影片中有安博盒子的蹤影。（圖／翻攝自PTT)

大批網友紛紛留言撻伐「朝聖一下你朋友家很傻眼的安博盒子」、「用盜播的啊！安博no.1」、「白色盒子可以解釋一下嗎？」、「安博盒子好用嗎？」、「賺這麼多還看盜版」。