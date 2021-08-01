住在桃園的盧姓男子，在網路上結識少女帶回家，少女見床頭上有榔頭問盧男用途，盧男卻恐嚇「前女友被我打死」，讓少女嚇到不知所措，之後在擔心遭遇不測下，連續遭盧男性侵三次，桃園地方法院審理後，判盧男5年6個月徒刑，盧男不服上訴，遭到高院駁回。

根據判決書記載，盧男在網路上認識一名少女，邀約對方出門見面，搶走少女手機後強押少女到住處臥房內，但少女一見盧男床頭放置一隻大榔頭，心生恐懼問其用途，盧南回「用這打死我前女友」，少女見狀想要離去卻被攔下，當下立刻用簡訊向朋友求救稱「我被套路了」。

接著就連續三次性侵少女，而且在第三次過程中，少女一度打給母親求救，但遭到盧男恐嚇，少女怕遭受不測，因此不敢說出正遭受性侵，僅說馬上會回家，事後回到家後才向母親哭訴，並陪同向警方報案。

但在犯下此案三個月前，盧男也犯下另一起性侵案。他與前女友分手後，在2019年5月1日提出要載女方回家，先是用看夜景的理由，變更回家路線，接著將她載回住處，但女方拒絕一起上樓，盧男將對方手機搶走，接著勾住她脖子，硬將她拖回住處，且成功硬上。

事後女方報警提告，盧男辯稱因為罹患注意力不足過動症，加上當下被慾望沖昏頭，才會無套內射，但其實盧男已經7年沒有回診治療，因此一審時法官認為，盧男為一己性慾，對女方性侵得逞，造成對方身心受創，依強制性交判處3年4月徒刑。

不過盧男上訴，表示當時女方配合變換嘿咻姿勢，完事後他問「有沒有感覺」？女方還邊玩手機回答「沒有，前男友比較大」，堅持兩人合意性交。二審法官認為，盧男壓住女方手腳性侵，且女方離開盧男家就直接報警，因此不採信盧男說詞，最後駁回上訴。

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