李洋、王齊麟「麟洋配」昨日晚間的金牌戰直落二擊敗大陸名將李俊慧／劉雨辰，成功寫下歷史，拿下本屆奧運會羽球男子雙打金牌，也創下金門縣籍選手參與奧運最佳成績！

金門縣長楊鎮浯受訪表示，金酒公司將推出兩萬盒李洋、王齊麟聯名紀念版陳高給縣民抽籤認購，同時灌製25000打李洋、王齊麟版優質酒，部分營業額會捐出給李洋及金門相關運動協會，因應李洋16年的球齡，發行16年酒基奧運金牌雙打高端紀念酒，同時會分別贈送10箱聯名紀念版陳高給李洋和王齊麟。

楊鎮浯更提到，金酒公司贊助李洋已是第3年，明年開始，贊助李洋的經費由1年150萬提高至200萬元。

楊鎮浯表示，依據金門縣「體育績優獎勵實施要點」及「績優運動選手訓練補助金發給要點」李洋獲奧運金牌可得到獎金及補助金總額為472萬5000元（獎勵金225萬、國手獎金75000元、訓練補助金240萬），並期盼於後續之各項賽事中取得好成績，更上一層樓。

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