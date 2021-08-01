「麟洋配」王齊麟、李洋在東奧羽球男雙金牌戰，打敗大陸選手李俊慧、劉雨辰，為我國再奪下一金，也是台灣奧運羽球史上的首金，讓全民都感動、興奮不已，因在《全明星運動會》和王齊麟結緣的最正主播蔡尚樺，也激動哭了，發文道賀「師父」。

蔡尚樺因為王齊麟之前當《全明星運動會》大來賓，開啟了他們師徒的緣份，因此見對方成功奪金，自己也激動到哭，她也透露對方私下個性，「他是真的超熱愛羽球，私下也很希望能推廣這項運動讓更多人能愛上羽球！」並提到儘管自己沒有羽球基礎，但他仍送她粉色球鞋及球拍，還專業、有耐心的給予指導，「他說他希望能透過自己的影響力，讓所有人都能享受揮拍擊球的美好」，可以看出王齊麟熱愛羽球的心。

蔡尚樺也表示，這陣子因為王齊麟去東奧比賽，身為「大弟子」的自己，沒有好好自主訓練，所以他願意等對方回國任憑差遣，喊話「等不及好好幫師父慶功啦」，並興奮表示《全明星運動會》已經有兩個大來賓拿下金牌了，另一個是舉重女神郭婞淳。網友見狀也紛紛湧入留言狂賀，「麟洋配真的太棒太帥啦」、「太強了」、「我也直接噴淚」。