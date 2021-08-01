台灣羽球「新黃金男雙」李洋／王齊麟7月31日晚間以21比18、21比12拍落中國大陸組合劉雨辰／李俊慧，為台灣奧運在羽球男雙取得首面金牌。他們的學長林士凱開心發文大讚兩人一點傲氣都沒有、人緣超好；黃子佼、林俊逸、蔡尚樺等藝人也激動發文，原來他們都和金牌打過球。

羽球教練林士凱昨日賽後感性發文，大讚王齊麟、李洋人緣很好，為人非常謙虛有禮，一點明星選手的傲氣都沒有，「從第一場輸球後到連續贏球殺進冠軍戰最後奪金，你們的努力跟拼勁台灣人有目共睹，相信這一刻感動了所有台灣人」。

李洋／王齊麟黃金組合展現極佳默契。(季志翔/攝)

林士凱表示，這面奧運金牌非他們莫屬，「恭喜兩位學弟勇奪奧運金牌，這兩位學弟人緣很好，一點大明星運動員的傲氣都沒有，非常的謙虛有禮，從第一場輸球後到連續贏球殺進冠軍戰最後奪金，你們的努力跟拼勁台灣人有目共睹，相信這一刻感動了所有台灣人，這奧運金牌非你們莫屬，感謝你們締造了台灣羽球歷史上的新里程碑，恭喜你們」；他也恭喜在奧運這幾場比賽中，王齊麟、李洋的強心針陳宏麟教練，成為名符其實的奧運金牌教練。

（圖／臉書）

王齊麟拿下金牌後也在臉書發文「請大家告訴我！這是真的嗎？我們麟洋讓世界看見台灣了，我們麟洋真的做到了！再次向全世界大聲的自我介紹，我是台灣羽球選手王齊麟。」許多台灣民眾都為他們的表現，感到相當驕傲，並以身為台灣人為榮。男星林俊逸早就發文宣告金牌組合是他朋友，還獲得王齊麟、李洋親自回文認證；黃子佼昨晚也感動得熱淚盈眶，貼出孟耿如穿上李洋送的球衣照片，隨後自己也開心穿上球衣，而最美主播蔡尚樺也認王齊麟「師父」，可見王齊麟、李洋的人緣真的是好到爆。