中央氣象局發布屏東大豪雨特報，西南氣流為南部帶來雨勢不斷，屏東縣境內多處傳出淹水，包括孤懸海外的離島小琉球也因排水不及，造成罕見淹水，有網友貼出小琉球10年來難得一建的淹水照，只見整條街道都被滾滾泥水淹沒，機車一半浸在水裡，水還淹進一樓民宅內。

屏東縣長潘孟安今天一早發文，提醒屏東民眾各地雨勢持續，抽水機組全面運轉警戒，目前部分地區因瞬間雨勢較大，造成積水情形，已立即派員疏導交通，呼籲屏東民眾如遇緊急情形，請打119通報。

小琉球街道淹水，水淹到機車輪胎高。（翻攝自潘孟安臉書）

其中有民眾在留言區貼出小琉球淹水照表示，早上6點水淹沒整條街道，直到8點水才退一點，但還是有積淹水。從照片可以看到，混濁的水把小琉球街道淹沒，淹到機車輪胎高度，還引起小波浪，有網友看到驚呼，小琉球10多年沒淹了，原PO也會回應「真的」。

小琉球街道變小河，看不見盡頭。（翻攝自潘孟安臉書）

根據屏縣官網回報，包括南州鄉育英路地下道淹水高度20公分，管制通行；佳冬鄉塭田路、塭子國小附近水深30公分，無法通行；萬巒鄉赤山活動中心積水50公分；沿山公路金石咖啡前，水深40公分，均無法通行。

其他還有潮州鎮晉江路2-6號前路段深約30公分，無法通行；枋寮鄉隆安路鐵道涵洞積水，完全無法通行；大仁科大週邊屏28線積淹水，管制通行。

鹽埔鄉大仁科大前，水淹約半個輪胎。（林和生攝）

另竹田測站測出6小時累積雨量達162.5公釐，淹水達二級警戒；琉球測站3小時也測得143.5公釐，包括大福村大福漁港周邊、本福村中山路菜市場周邊，都出現淹水情形。