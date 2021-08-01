#Lakers are “very interested” in the prospect of signing Carmelo Anthony per a league source. Melo has been linked to the Lakers as a possibility given his friendship w/LeBron dating back to high school. Anthony drilled a career-best 40.9 percent from 3 last season w/Portland. — Jordan Schultz (@Schultz_Report) July 31 2021

看來這次「小皇帝」詹姆斯有機會跟「香蕉船兄弟」之一的「甜瓜」安森尼同隊打球了！根據《ESPN》專欄作家蕭爾茲1日爆料，湖人擁有極大興趣想要簽下上季效力拓荒者的安森尼，讓他總算可以一圓跟詹姆斯在NBA並肩作戰的心願。

安森尼從高中時期就跟詹姆斯建立深厚友情，且跟保羅、韋德等人並稱「香蕉船兄弟(因為當年4人曾在度假時同乘香蕉船被拍到)」，其實過去兩年都有傳出安森尼可能加盟湖人消息，可惜始終沒有成真，如今看來總算比較接近變成事實。

湖人目前已經組成詹姆斯、安森尼戴維斯與韋斯布魯克的全新三巨頭，如今假如再獲安森尼加盟，實力或可更加堅強，不過當前湖人最頭痛的問題，還是如何解決找來韋斯布魯克之後，原本先發控衛薛洛德的去留，因為現在很難把他送走。

當前除了巫師，就連湖人想用薛洛德交換希爾德的國王，也對薛洛德興趣缺缺，代表薛洛德成為湖人丟不掉的燙手山竽，雖有不少需要補強後場的球隊，擁有簽下薛洛德的薪資空間，卻都不想幫湖人這個「忙」，看來湖人這下子相當頭痛了。