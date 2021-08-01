今年4月2日太魯閣號列車事故奪走49條人命，交通部、台鐵局昨(31)日與受害家屬再次進行懇談會，國民黨立委洪孟楷在臉書表示，自從事故發生後，台鐵即開始跟各受害家屬探詢和解意願，連所謂的關懷人員聯絡家屬時，數次一開口都直接問「願意和解了嗎？」他痛批離譜，並呼籲台鐵不要急著和解，真相才是國人要的重點，且交通部也不該對受害家屬各個擊破、施壓。

洪孟楷昨陪同太魯閣事故家屬們與交通部王國材部長，和臺鐵局、鐵道局等代表進行當面懇談，會中他表達3點訴求，首先是請台鐵維持基本同理心。他指出，因事前簡報沒有先給家屬知道內容，結果現場淪為行政方單方面報告的「過場」，交通部毫無對話的安排跟決心，而家屬方事前早提過數點清楚訴求，但台鐵沒有對應的回答，無法聚焦，是浪費大家時間。

第二，洪孟楷提到，太魯閣事故調查報告，在五月就完成，拖兩個月、七月中才公佈，他質疑，不直接、不透明的過程到底在顧慮什麼？台鐵試圖證明自己沒責任，但從事後做一堆疏失改善來看，正證明了台鐵有疏失，既然有疏失，認錯就要乾脆，因為每一次的推託都是對家屬跟社會的二次傷害。

第三，洪孟楷請台鐵不要急著和解，真相才是國人要的重點！他指出，台鐵從事故發生後，即開始跟各受害家屬探詢和解意願，連所謂的關懷人員聯絡家屬時，數次一開口都直接問「願意和解了嗎？」實在離譜，且交通部不該對受害家屬各個擊破及施壓，大眾事故後，就是應該通案說明。

交通部、台鐵局31日與太魯閣號事故罹難者家屬進行懇談會，家屬在會後批評是浪費時間。（陳祐誠攝）

對於這次的工程承包聯合大地，洪孟楷質疑，台鐵竟背書沒有疏失？竟還有其他的交通部與台鐵工程正持續發包給聯合大地？這點應積極給個交代，甚至竟然讓聯合大地參與行政調查，實在不妥，也有損調查的公信力。

此外，洪孟楷也關注，台鐵宣傳將比照運安會的飛安自願報告系統，也成立自主通報系統，但卻遠遠不比運安會連乘客或民眾都可通報，台鐵只限員工，令人擔心換湯不換藥，且通報的警示來源不足等問題。

洪孟楷亦要求各單位儘速與各方家屬詳談、聚焦議題，安排下次懇談會，他也會持續關注、共同發聲，希望台鐵正視交通安全，給國人安全回家的路。